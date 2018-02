Salute: Lorenzin, incentivi fiscali a chi pratica sport e più ore a scuola

Roma, 12 feb. (AdnKronos Salute) - "Bisogna andare oltre, a partire dallo studiare incentivi fiscali per chi svolge la pratica sportiva e, soprattutto, aumentare le ore di educazione fisica nelle scuole, affinché questa materia non sia più una cenerentola ma un volano decisivo per rendere la nostra società più attiva e in buona salute. E questo è tra i miei impegni che intendo portare avanti e su cui mi batterò nella prossima legislatura". Così su Facebook il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, commenta "l'alert dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che sottolinea come l'inattività fisica sia un fattore chiave per lo sviluppo di patologie cardiovascolari, diabete e cancro". Alert che, secondo Lorenzin, "non è assolutamente da sottovalutare".

"Nonostante i tanti benefici di salute collegati al regolare svolgimento di attività fisica - evidenzia il ministro - secondo i dati del sistema Passi 2017, più del 32% degli italiani è da considerare sedentario. Gli stili di vita, soprattutto nei giovani, sono cambiati: ci si muove sempre di meno ed è praticamente scomparsa l'attività fisica all'aperto. La promozione dello sport e del movimento, oltre a rappresentare un investimento per la prevenzione delle malattie croniche e per il miglioramento della salute, ha effetti positivi sulla società e sull’economia".

"L’inattività fisica, infatti - prosegue - incide anche sui costi diretti e indiretti dell’assistenza sanitaria dovuti al negativo impatto sulla produttività e sugli anni di vita in buona salute persi. Recentemente come ministro insieme a Coni e Istituto superiore di sanità abbiamo lanciato una campagna 'Movimento è salute…a tutte le età' per sensibilizzare la popolazione sui benefici di salute che comporta lo svolgimento di uno sport o di un’attività fisica regolare. Inoltre, come già sottoscritto nell'Urban Health Rome Declaration firmata con l'Anci, è fondamentale ampliare e migliorare l'accesso alle pratiche sportive e motorie nelle città, favorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani e l’invecchiamento attivo".