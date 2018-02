Farmaci: scoperti nuovi antibiotici dal suolo

Roma, 13 feb. (AdnKronos Salute) - Scienziati statunitensi hanno scoperto una nuova famiglia di antibiotici, grazie allo studio di campioni di suolo. I composti naturali potrebbero essere utilizzati per combattere le infezioni difficili da trattare, ormai un fenomeno molto preoccupante in tutto il mondo. Questa è la speranza di un team della Rockefeller University di New York (Usa), che ha pubblicato i risultati dei propri studi su 'Nature Microbiology'.

Il suolo pullula di milioni di microrganismi diversi che producono molti composti, alcuni potenzialmente terapeutici, inclusi antibiotici. I nuovi test mostrano che alcune sostanze, chiamate malacidine, annientano diverse infezioni batteriche che sono diventate resistenti alla maggior parte degli antibiotici esistenti, incluso il superbatterio Mrsa. La squadra di Sean Brady è riuscito a portarle alla luce grazie a una tecnica di sequenziamento dei geni, utilizzata per analizzare più di 1.000 campioni di suolo prelevati da tutti gli Stati Uniti.

Quando hanno scoperto le malacidine in molti dei campioni, gli esperti le hanno testate su ratti ai quali avevano somministrato Mrsa: la sostanza ha eliminato infezioni diverse nelle ferite della pelle. I ricercatori stanno ora lavorando per migliorare l'efficacia del composto, sperando che possa diventare un farmaco vero e proprio. Brady ha dichiarato: "E' impossibile dire quando, o anche se, una scoperta di nuovi antibiotici in fase iniziale procederà verso le clinica. E' una strada lunga e ardua".