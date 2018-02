Eutanasia: processo Dj Fabo, è il giorno del verdetto per Cappato

Milano, 14 feb. (AdnKronos Salute) - Un verdetto incerto, destinato a fare storia. Sul banco degli imputati a Milano c'è Marco Cappato - accusato di istigazione o aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani, Dj Fabo - e c'è il diritto all'autodeterminazione, a una morte dignitosa. Un principio che mette d'accordo accusa e difesa e che assolve l'imputato dall'aver accompagnato il 40enne, cieco e tetraplegico dopo un incidente in auto, nella clinica svizzera Dignitas per il suicidio assistito.

Ma saranno i giudici, anche quelli popolari, a decidere se il leader dell'Associazione Luca Coscioni abbia svolto un ruolo attivo in una decisione che in Fabo matura piano dopo l'incidente del 13 giugno 2014 e che diventa volontà quando ha la certezza di essere imprigionato nel suo corpo, "bloccato a letto immerso in una notte senza fine", come racconta in un video-appello per chiedere una legge sul fine vita. Cappato è imputato per averlo aiutato "nell'esercizio di un suo diritto: non il diritto al suicidio, ma il diritto alla dignità", è uno dei passaggi della requisitoria dell'accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Sara Arduini.

"Noi non possiamo permetterci di decidere cosa può essere degno per un'altra persona, è una violazione delle libertà personali più basilari. Qui dobbiamo parlare di autodeterminazione non solo perché lo impone la Costituzione, ma perché l'Europa e la Cedu ne hanno parlato esplicitamente anche su casi assimilabili" a chi come Fabo passa da una vita "un po' ribelle" - tra lavoro, passione per la musica e il motocross - a una immobile, "in gabbia", con il cervello a impartire ordini e il corpo a ignorarli per sempre.

Non ha dubbi il pm Siciliano: "Se Fabiano avesse avuto 30 secondi di piena mobilità, lui avrebbe utilizzato questo tempo per mettere fine alle sue sofferenze e rimpossessarsi del suo diritto alla dignità", ma l'essere stato il suo 'autista' non può costare una condanna all'esponente dei Radicali. "Io mi rifiuto di essere l'avvocato dall'accusa, io rappresento lo Stato e quindi anche Marco Cappato", dice al termine di un processo che segue un'imputazione coatta. E' l'assoluzione dall'accusa di istigazione o aiuto al suicidio - punibile con la reclusione da 5 a 12 anni - la strada indicata dall'accusa ai giudici.

Cappato non ha rafforzato la volontà di Fabiano, "fermissima e autonomamente maturata", come dimostrano il video della sua intervista tv che ha strappato più di qualche lacrima in aula, e le testimonianze commosse della madre Carmen e della fidanzata Valeria. Da solo, il 27 febbraio 2017, in una stanza della clinica vicino a Zurigo, Fabiano preme con i denti il pulsante che inietta nel suo corpo la sostanza letale. Per i pm che hanno chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste", Cappato "non ha svolto nessun ruolo nella fase esecutiva".

Il diritto alla dignità di Fabiano è anche poter rinunciare alla strada 'italiana' della sospensione delle cure che per il 40enne avrebbe significato una "lenta agonia" - tra i 7 e i 10 giorni - davanti agli occhi impotenti dei familiari.

In subordine la pubblica accusa avanza "una richiesta di legittimità costituzionale" sull'articolo 580 del Codice penale di cui l'imputato deve rispondere; in caso di condanna, invece, la trasmissione degli atti perché si possa procedere contro "la mamma, la fidanzata, il notaio che ha firmato il testamento biologico, il medico che lo ha dichiarato capace di intendere e di volere" e chiunque - chiede l'accusa quasi in tono di sfida - ha 'aiutato' Fabo.

Cappato, che ha fornito informazioni e guidato l'auto fino in Svizzera, chiede invece un'assoluzione che comprenda il diritto di morire con il suicidio assistito anche in Italia. "Piuttosto che essere assolto per un atto giudicato irrilevante preferirei essere condannato. Altro sarebbe essere assolto per incostituzionalità del reato. Perché altrimenti si accetterebbe che solo chi è in grado di raggiungere la Svizzera può essere libero di scegliere", le sue parole nell'ultima udienza in aula.

La decisione della corte milanese, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, non sarà facile: assolvere, condannare o decidere di sollevare una questione di legittimità costituzionale sul reato di aiuto al suicidio perché in contrasto con il diritto fondamentale della dignità della vita. Un tema che non riguarda solo Fabiano.