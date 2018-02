Vaccini: mille firme per appello università su convegno biologi

Milano, 14 feb. (AdnKronos Salute) - Mille firme per dire no alla presenza di relatori 'anti-vax' al convegno in programma a Roma il 2 marzo, per i 50 anni dell'Ordine dei biologi. Cresce ora dopo ora il successo della lettera appello partita ieri dall'università Statale di Milano, disponibile su change.org, per chiedere di cambiare il programma della discussa conferenza. Il testo è stato sottoscritto da 28 direttori di Dipartimento di diversi atenei di tutta Italia, e già ieri sera aveva raggiunto le 300 firme.