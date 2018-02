Tv: formazione dei medici modello Doctor's Life cattura interesse in Europa

Roma, 16 feb. (AdnKronos Salute) - L'offerta targata 'Doctor's Life' per la formazione online e in tv per medici e farmacisti 'a caccia' di crediti Ecm ha suscitato interesse in Europa. L'ufficio AdnKronos di Bruxelles ha infatti ricevuto richieste da altri Paesi europei per trasmettere il know how della formazione a distanza. Il modello proposto dal canale tv, dedicato h24 alla formazione e informazione di questi professionisti della salute - edito da AdnKronos Salute sul canale 440 della piattaforma Sky - senza oneri per gli utenti e/o per il Ssn. E consente ai medici e ai farmacisti di aggiornarsi comodamente a casa, accumulando i crediti necessari grazie ai corsi accessibili online e sul piccolo schermo.

Il palinsesto 2018 è caratterizzato da una ricca offerta già attiva e rivolta agli oltre 98 mila fra medici, odontoiatri e farmacisti che finora hanno scelto la formazione a distanza firmata Doctor's Life. Non solo: il canale vanta anche un Forum Ecm, cioè ambienti online dedicati alla collaborazione fra gli iscritti ad ogni singolo corso. Il medico o il farmacista possono accedere con le proprie credenziali dal pannello utenti sul sito www.doctorslife.it, per confrontarsi con i colleghi impegnati nello stesso percorso di educazione continua in medicina.