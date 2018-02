Sanità: caso morbillo su volo Zurigo-Toronto, da Canada appello a passeggeri

Roma, 19 feb. (AdnKronos Salute) - Pericolo morbillo per i passeggeri del volo Zurigo-Toronto del 12 febbraio scorso, decollato alle 10.30 dalla Svizzera. La malattia è stata infatti confermata in un bebè che viaggiava sull"aereo. L'Ufficio di sanità pubblica canadese ha avvertito i passeggeri che potrebbero essere stati esposti al virus. Il consiglio è di farsi visitare in un centro medico per evitare la propagazione dell'infezione, molto contagiosa e particolarmente pericolosa nei bambini sotto l'anno non vaccinati, nelle donne incinte e nelle persone con un sistema immunitario compromesso.