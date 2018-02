Sanità: Onda vara 'Antenne regionali' per promuovere salute donne

Roma, 19 feb. (AdnKronos Salute) - Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, sarà "ancora più vicina al territorio e alla popolazione femminile grazie alla nascita delle Antenne regionali". Uno strumento che vuole "captare i vari problemi e le richieste di intervento, per far fronte alla forte disomogeneità ad oggi presente fra i diversi sistemi sanitari regionali. L'obiettivo delle Antenne - precisa l'associazione - è infatti quello di diffondere, appoggiare e promuovere le iniziative dell'Osservatorio sul territorio e di raccogliere le istanze regionali trasmettendole alla sede centrale". Al momento le Antenne saranno lanciate in Basilicata, Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto.

"Abbiamo lavorato molto per questo ampliamento - afferma Francesca Merzagora, presidente Onda - L'Osservatorio è in continua evoluzione, è dinamico, sempre più orientato verso una medicina genere-specifica e stiamo continuando a impegnarci affinché le Antenne passino da essere presenti in 10 regioni a tutto il territorio italiano. Le Antenne regionali sono un supporto molto importante nel perseguire le finalità istituzionali e per promuovere la salute della donna in tutte le fasi della sua vita".

"Le Antenne di Onda sono in ordine di tempo l'ultima iniziativa dell'Osservatorio per la salute di genere - conclude Alberto Costa, vice presidente Onda - e intendono rappresentare una forma strutturata e articolata di 'passa parola', comunicando alla sede centrale preziose informazioni dalle aree geografiche in cui operano e a loro volta diffondendo a livello locale le iniziative nazionali. Un contributo importante contro le fake news nel campo della nostra salute".