Sanità: siglata intesa per rinnovo contratto comparto

Roma, 23 feb. (AdnKronos Salute) - Via libera alla firma della pre-intesa per il rinnovo del contratto del comparto sanità, personale livelli. "Passo dopo passo andiamo avanti - commenta il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini - e dopo lo sblocco del contratto delle Funzioni locali arriva ora il via libera a un contratto che interessa più di 540 mila lavoratori fra infermieri, operatori sanitari e amministrativi impegnati nel Ssn. Un segnale importante dopo l'accordo raggiunto per il riparto del Fondo sanitario che assicura comunque da 1 gennaio 2019 l'incremento di un miliardo delle risorse destinate al servizio sanitario".