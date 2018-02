Pediatria: più sesso e droga per giovanissimi se non vivono con i 2 genitori

Padova, 23 feb. (AdnKronos Salute) - Da Padova un focus sullo stile di vita dei giovanissimi. I ragazzi che non vivono con entrambi i genitori (14,3%) sono più esposti a comportamenti a rischio: assumono più frequentemente bevande alcoliche in un mese e in quantità maggiore rispetto a chi vive con mamma e papà (35,1% vs 26,9%), riportano in misura maggiore di fumare (42,4% vs 32,3%), di aver assunto sostanze stupefacenti (56,9% vs 47,3%), di avere più partner sessuali (25,7% vs 15,8%) e di avere rapporti sessuali non protetti (40,3% vs 32,6%). E' quanto emerge da un'indagine presentata oggi a Padova al XXXIII Convegno di medicina della riproduzione, presieduto da Carlo Foresta.

I dati arrivano dallo studio condotto dalla Fondazione Foresta Onlus con un gruppo di psicologi coordinato da Marta Ghisi del Dipartimento di Psicologia generale dell'Università di Padova. Da oltre 10 anni la Fondazione è promotrice del Progetto andrologico permanente rivolto ai ragazzi dell'ultimo anno delle scuole superiori di Padova a provincia. Nel 2016-17 un questionario ad hoc è stato sottoposto a 2.170 giovani diciottenni maschi, per raccogliere dati sul loro stile di vita.

Così è emerso il ruolo della vita in famiglia. Inoltre i ragazzi che hanno fratelli o sorelle riferiscono di bere mensilmente alcolici più frequentemente dei figli unici (29,2% vs 21,3%), e questi ultimi utilizzano maggiormente il preservativo rispetto ai primi (81,7% vs 78,6%).

"Si sottolinea la sempre maggiore esigenza di associare all'analisi clinica e di laboratorio un'indagine del sociale - concludono i ricercatori in una nota - che necessita dell'adozione di lenti che consentano di osservare i piani relazionali, affettivi e generazionali dal di dentro e dal di fuori della cerchia familiare partendo dall'osservazione che di tutto questo ci dà il binocolo sociale".