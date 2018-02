Roma, 26 feb. (AdnKronos Salute) - Nonostante i disagi negli spostamenti e i mezzi pubblici 'a singhiozzo', oggi molti romani sono scesi in strada col sorriso. "E' l"effetto neve' sulla psiche: una coltre bianca che copre il paesaggio consueto, rendendolo del tutto nuovo e magico e interrompendo la routine". Ad analizzare per l'AdnKronos Salute l'effetto della nevicata sull'umore e la psiche è lo psichiatra e professore dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti, Massimo Di Giannantonio.

"La neve - continua lo psichiatra - regala scenari geografici diversi, ma anche scenari psichici diversi. Una novità che mette allegria, anche perché non comporta problemi gravi per la salute o la vita. Dunque la nevicata improvvisa è vista per lo più come un simpatico diversivo: molti non sono riusciti ad andare a lavorare, i bambini non sono andati a scuola. Insomma, numerosi romani sono stati 'costretti' a prendersi una vacanza e dunque si sentono così, come in vacanza. Una rottura degli schemi quotidiani - dice Di Giannantonio - che rende questo lunedì diverso, quasi natalizio. Roma è una metropoli vitale e trafficata, ma oggi è ancora più bella, quasi magica per la coltre bianca che copre alberi a monumenti. E i suoi abitanti non possono che restarne incantati. Una sorta di sospensione del tempo e dello spazio che porta, appunto, a sorridere: una piacevole novità che spezza la routine". Ecco spiegato l'effetto neve, che però rischia di attenuarsi in caso di "disagi eccessivi" per il ritorno alla normalità.