Alimentazione: con calorie sui menu si mangia il 12% in meno

Roma, 27 feb. (AdnKronos Salute) - Indicare le calorie sui menu di bar e ristoranti aiuta a ridurre di circa il 12% l'introito calorico dei clienti. Lo suggerisce un'analisi dell'Università di Cambridge, diffusa in concomitanza con le stime sull'obesità giovanile che, secondo Cancer Research Uk, ha raggiunto livelli mai registrati prima. E se per gli esperti la generazione millennials è destinata a diventare la più 'oversize' della storia, stratagemmi come l'introduzione nei menu delle informazioni sul contenuto di grassi e carboidrati dei cibi fanno parte delle armi per combattere il fenomeno, si legge sul 'Telegraph' online.

Le persone, infatti, una volta lette le informazioni dettagliate, ci pensano due volte prima di ordinare un piatto super-calorico: la prova è avvenuta esaminando le evidenze emerse da 28 studi precedenti su questo argomento. I dati confermano che i clienti riducono di circa un ottavo il loro introito calorico.

Il prossimo mese, Public Health England lancerà una campagna di informazione che consiglierà alle persone di non eccedere le 600 calorie a pasto, 400 per la colazione. E 'guardare' sul menu il numero che se ne sta per introdurre potrebbe, per esempio, far evitare 70 calorie. D'altro canto, ricerche recenti hanno messo in evidenza che gli inglesi consumano circa 1.000 calorie al giorno 'extra' e le autorità sanitarie vogliono correre ai ripari.