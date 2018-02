Vaccini: Lorenzin, ho segnalato cartelloni anti-vax per procurato allarme

Roma, 28 feb. (AdnKronos Salute) - "Una vergogna i cartelloni no vax 6X3 in Emilia Romagna che creano terrore nei cittadini e distorcono dati. Sono intervenuta rispetto alle autorità cittadine, ma anche segnalando questi manifesti alle autorità competenti per verificare se siamo di fronte a un caso di procurato allarme". Lo ha riferito il ministro della Salute Beatrice Lorenzin a margine della presentazione del portale della conoscenza e dell'informazione sulla salute Issalute, oggi a Roma nella sede dell'Istituto superiore di sanità.

"Il caso emiliano è un caso incredibile - ha detto Lorenzin - Parliamo di manifesti 6 metri per 3, affissi per tutta la regione, che distorcono i dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), creando procurato allarme e terrore nei cittadini. E' incredibile - ha concluso - che possa accadere in una regione dove c'è un livello di sanità altissimo, ma dove ci sono anche personaggi come Montanari ed altri che sono il nucleo portante dei no-vax".