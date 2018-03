Pediatria: bimbo senza segreti, ecco la guida pratica per i genitori

Roma, 1 mar. (AdnKronos Salute) - Come comportarsi con un bimbo appena nato? Come farlo addormentare? Come prevenire gli arrossamenti del piccolo e come pulirlo e vestirlo nel modo corretto? Quali vaccinazioni svolgere? Cosa fare per una giusta alimentazione? Quali le differenze tra l'allattamento al seno e l'allattamento artificiale? E ancora: come si interpretano le curve di crescita? Sono alcune delle domande alle quali risponde la Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) attraverso le pagine della guida pratica 'Il bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori' (Sintesi InfoMedica).

Il volume è stato ideato e curato dalle più importanti Società Scientifiche dell’area Materno-Infantile: al fianco della Sipps trovano infatti posto la Federazione italiana medici pediatri (Fimp) e la Società italiana di medicina perinatale (Simp). E il contributo offerto dall’Associazione italiana genitori. 'l bambino nella sua famiglia. Guida pratica per i genitori' prende il posto della Guida 'Da 0 a 6 anni', la prima edizione del libro, nata 10 anni fa grazie all’impegno di un piccolo gruppo di pediatri di famiglia innamorati del proprio lavoro.

"Si tratta - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps – di un valido supporto e di un riferimento autorevole per risolvere dubbi e soddisfare la voglia di saperne di più, di approfondire, di “comprendere” e di prendersi cura dei propri figli con la supervisione ed il supporto del pediatra di fiducia, che rimane il punto di riferimento principale per la salute del bambino. La Guida è uno degli strumenti di formazione ed educazione più preziosi e completi, facile da consultare e da comprendere e quindi perfetta per lo sviluppo di una genitorialità consapevole”.

Numerose le novità presenti in questa nuova edizione, anche a livello grafico, soprattutto grazie al contributo di numerosi esperti del settore: dai pediatri di famiglia di lunga esperienza agli esperti in formazione, educazione alla salute e comunicazione. La guida è suddivisa in capitoli, che sviluppano uno specifico argomento. Ecco così che, sfogliando le sue pagine - evidenziano gli autori - i temi spaziano dalla nascita all’alimentazione, dalla crescita all’educazione, passando per la cura, la sicurezza e la legge fino alla prevenzione preconcezionale e alla gravidanza. Senza dimenticare gli incidenti e le manovre di rianimazione e i diritti della donna madre e lavoratrice. Alla fine di ogni capitolo sono stati raccolti alcuni consigli pratici relativi all’argomento trattato, per aiutare il lettore a risolvere alcune situazioni di comune riscontro.

"Più piccola di dimensioni e più maneggevole, per una lettura più agile e snella – aggiunge Di Mauro - la guida rappresenta un riferimento sicuro, oggettivo e autorevole anche rispetto ad altri mezzi di informazione divulgativi ma di fonte incerta che caratterizzano il nostro tempo, come i social network, dove domina il dibattito tra pari e molto meno il parere degli esperti". Il volume è disponibile anche in versione cartacea nelle migliori librerie di tutta Italia, il pdf online della guida è consultabile al link: https://www.sipps.it/bambino-nella-sua-famiglia-guida-pratica-genitori/.