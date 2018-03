Vaccini: Burioni, chiamati in causa per attrarre voti parte peggiore Paese

Roma, 2 mar. (AdnKronos Salute) - E' "incredibile che una campagna elettorale chiami in causa i vaccini, perché è come discutere della forza di gravità: si tratta di questioni scientifiche assodate. Ma è accaduto. Speriamo che queste prese di posizione, tese ad attrarre i voti degli oscurantisti, dei superstiziosi, della parte peggiore del Paese, finiscano una volta passate le elezioni". Se lo augura, alla vigilia delle elezioni politiche, Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, intervenuto alla 13.esima Conferenza nazionale della Fondazione Gimbe, in corso a Bologna.

Se nell'ultimo periodo "con la legge sull'obbligo vaccinale e lo Stato che ha preso una posizione chiara, l'Ordine dei medici che ha cominciato a prendere provvedimenti e il fronte comune degli scienziati, la situazione è migliorata", evidenzia Burioni, la guardia non va abbassata: "I nuovi spazi di comunicazione, come internet, i social, sono molto importanti: se non li riempiamo noi con la voce autorevole della scienza - sottolinea - lo faranno i cialtroni".