Clima: 14 ministri Ambiente Ue, 20% prossimo bilancio contro cambiamenti

Roma, 5 mar. (AdnKronos Salute/Dpa) - L'Unione europea dovrebbe spendere almeno il 20% del suo bilancio futuro per combattere i cambiamenti climatici e tutte le spese in generale devono essere in linea con gli obiettivi climatici. Questi i contenuti di una lettera inviata alla Commissione europea da 14 ministri dell'Ambiente.

Si prevede che la Commissione presenti la sua proposta per il bilancio Ue a lungo termine post 2020 a maggio. La proposta costituirà la base dei negoziati sul bilancio tra gli Stati membri dell'Ue e in seguito con il Parlamento europeo. I ministri hanno esortato la Commissione a mantenere l'attuale livello di spesa, con almeno il 20% del bilancio destinato a progetti e investimenti legati al clima. Hanno anche chiesto un meccanismo di monitoraggio per verificare l'impatto degli investimenti, rilevando che nel budget corrente l'implementazione dell'obiettivo di spesa del 20% probabilmente sarà inferiore alle previsioni di spesa per il clima, fino a raggiungere solo il 18,9%. I ministri hanno inoltre sottolineato che nessuna parte del bilancio Ue nel suo insieme dovrebbe avere "ripercussioni negative" sulla capacità di raggiungere gli obiettivi climatici nell'ambito dell'accordo di Parigi del 2015.

"I nuovi investimenti dovrebbero essere compatibili con una transizione verso la riduzione delle emissioni necessaria per la nostra economia al fine di evitare asset bloccati nel lungo termine", scrivono i 14 ministri. La lettera è stata firmata dai ministri dell'Ambiente di Germania, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Slovenia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Francia e Austria.