Salute: troppi extralarge in Gb, piano per -20% calorie entro il 2024

Roma, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Anche i britannici fanno i conti con l'epidemia di chili di troppo. Così l'agenzia governativa Public Health England ha deciso di correre ai ripari, invitando i produttori a 'tagliare' le porzioni di pizza, pasti pronti, carne processata e piatti a portar via. Non solo, la richiesta all'industria alimentare è anche quella di scegliere ingredienti più sani e incoraggiare il pubblico a scegliere piatti meno calorici. Il tutto in un'azione che punta a tagliare del 20% le calorie ingurgitate entro il 2024. L'obiettivo, riferisce la stampa britannica, si applicherà a 13 diversi gruppi alimentari, responsabili tra l'altro di un quinto dell'apporto calorico nell'infanzia. Un piano ambizioso, che punta a prevenire 35 mila morti precoci in 25 anni.

Il progetto è collegato al programma di riduzione dello zucchero lanciato un anno fa, e a quello relativo alle bibite dolci che scatterà il mese prossimo. Con queste tre misure si punta a rivoluzionare l'alimentazione dei sudditi di Sua Maestà, adulti e bambini. Per il direttore esecutivo di Phe, Duncan Selbie, non ci sono dubbi: "I cittadini britannici devono mettersi a dieta. Bambini e adulti consumano troppe calorie, e questa è la causa del fatto che così tante persone sono in sovrappeso oppure obese".

Produttori, industria, supermercati e fast-food hanno avuto l'indicazione di ridurre le calorie in biscotti e cracker, pani speciali, salse, patatine e snack, prodotti a base di uova o di patate, prodotti a base di carne lavorata, pasta, riso e noodles, piatti pronti e a portar via, pizza, panini e zuppe.

L'agenzia sta lanciando anche una campagna per incoraggiare gli adulti a consumare 400 calorie a colazione e 600 a ogni pasto principale. Attualmente, fanno sapere gli esperti, nel Paese le persone adulte consumano tra 200 e 300 calorie più del dovuto ogni giorno. L'idea è che la regola 400-600-600 aiuti le persone a fare scelte più salutari, restando nei limiti consigliati (non più di 2000 calorie al giorno per le donne e di 2.500 per gli uomini).