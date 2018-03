8 marzo: violenza di genere, Cri lancia la campagna 'Più Donna'

Roma, 6 mar. (AdnKronos Salute) - Corsi di formazione per sostenere attività di aiuto alle donne e campagne rivolte a contrastare la violenza di genere. E' questo l'obiettivo del progetto 'Più Donna' della Croce Rossa, che parte il 10 marzo.

I corsi - spiega Cri in una nota - riguardano sessualità e patologie femminili; violenza di genere, come prevenirla e contrastarla; salute, educazione alimentare e stili di vita sani; yoga per la donna; comunicazione, empatia, costruire la relazione d'aiuto.

"Mettere insieme le donne guardando alla salute e al contrasto alla violenza è un modo per aumentare la consapevolezza del valore delle donne nella nostra società - dichiara la presidente di Cri Roma, Debora Diodati - Abbiamo messo in campo azioni concrete come l'apertura della Casa Famiglia per donne vittime di violenza e i loro bambini, e vogliamo svilupparne altre che abbiano l'obiettivo prioritario di aiutare chi si trova in condizioni di fragilità".