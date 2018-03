Psicologia: serenità in ufficio? Bambole voodoo dei capi la aumentano

Roma, 8 mar. (AdnKronos Salute) - Il segreto per un 'ufficio felice'? Bambole voodoo dei capi sulle quali poter sfogare la propria rabbia e frustrazione. Non è uno scherzo, ma il suggerimento, serio e scientificamente provato, di un team di ricercatori della Lazaridis School of Business and Economics della Wilfrid Laurier University in Ontario (Canada), che hanno pubblicato uno studio sulla rivista 'The Leadership Quarterly', riferito a 229 lavoratori nordamericani: pare che 'punzecchiare' immagini raffiguranti i superiori sia in grado di ridurre lo stress e i sentimenti di ingiustizia di ben un terzo.

Lindie Liang, una delle autrici, ammette: "Suona strano, lo so, ma nessuno finora aveva misurato l'effetto positivo di questi riti sui lavoratori. Abbiamo rilevato che un innocuo sfogo ristabilisce il senso di equità. E non per forza attraverso un'inquietante pupazzo simile ai propri superiori, ma anche su un suo ritratto. Vendicarsi simbolicamente su di esso ha un sorprendente risvolto positivo", assicura.

Per verificarlo - riporta il 'Telegraph' online - gli esperti hanno chiesto agli impiegati 'arruolati' per lo studio di utilizzare delle immagini create dal sito Dumb.com, che riproduce le sembianze di chiunque si voglia e consente di bersagliarle con spilli, pinze o altre diavolerie.

Ai partecipanti è stato chiesto di ricordare e visualizzare un'interazione sul posto di lavoro che aveva comportato un abuso da parte di un supervisore. Ad alcuni è stato poi chiesto di vendicarsi usando una la 'bambola voodoo' virtuale, e poi di completare un compito che consisteva nel riempire gli spazi vuoti con le parole corrette. Quelli a cui era stato permesso 'sfogarsi' sono apparsi effettivamente meno arrabbiati e molto più lucidi e performanti nelle prove di abilità.

Gli autori concludono: "I risultati suggeriscono che questo metodo non solo avvantaggia i singoli, ma anche l'organizzazione nel suo complesso, dato che la percezione della giustizia è importante per garantire prestazioni e benessere dei dipendenti".