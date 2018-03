Sanità: Québec, medici non vogliono aumenti, stipendi già alti

Roma, 9 mar. (AdnKronos Salute) - "Niente aumento dei salari, guadagnamo già abbastanza". E' la posizione controcorrente, rispetto alle tradizionali battaglie sindacali, di circa 700 medici del Québec che hanno firmato una petizione online per chiedere al Governo l'annullamento dell'aumento dei salari. A lanciare l'inziativa è stato il gruppo Médecins Québécois Pour le Régime Public (Mqrp) che rappresenta un fetta dei camici bianchi della provincia canadese che lottano per salvare la sanità pubblica. "Noi medici del Québec - riporta la petizione - siamo contrari ai recenti aumenti degli stipendi negoziati dalle federazioni perché crediamo in un sistema pubblico forte e in coscienza non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle condizioni di altre categorie come infermieri e amministrativi che hanno subito tagli drastici negli ultimi anni".

"Se fossimo stati coinvolti direttamente nella decisione di chiedere un aumento di stipendio - spiega l'associazione Mqrp - molti medici avrebbero votato contro l'incremento dei salari. Una scelta semplicemente imbarazzante in un contesto di austerità e tagli di bilancio alla sanità. Ogni dollaro dato a un medico non è assegnato a un altro operatore sanitario. Vogliamo più equità tra i professionisti che lavorano nel sistema sanitario pubblico, perché questo è il nostro gioiello e il nostro orgoglio. Dobbiamo lottare - concludono - perché a beneficiarne saranno tutti i pazienti".