Fecondazione: Gb, a donne con mariti oversize no cure fertilità nel pubblico

Milano, 9 mar. (AdnKronos Salute) - Niente cure per la fertilità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale inglese alle donne che hanno mariti oversize. Succede in un'area del Regno Unito, Bath e North East Somerset, dove ieri è stato approvato un piano che prevede questa restrizione mirata.

La Commissione clinica del distretto, che si trova nel Sud-Ovest dell'Inghilterra, secondo quanto riporta il 'Daily Mail' online ha motivato la mossa sostenendo che le coppie in cui lui è obeso avrebbero più difficoltà a concepire. Ma gli esperti dicono che è un'osservazione che non ha una base di fatto. Tim Child, specialista della clinica 'Oxford Fertility', sostiene che si tratta di una scusa per razionare la fecondazione in vitro.

Il piano dispone che venga negato il finanziamento delle procedure di fecondazione in vitro a carico del Ssn quando il partner ha un indice di massa corporea (Bmi) superiore a 30, soglia oltre la quale da un punto di vista medico si viene classificati come obesi. Sulla questione i manager del National Health Service (Nhs) hanno spiegato che si stanno apportando dei cambiamenti a fronte di "sfide finanziarie senza precedenti". Ma l'esponente di un'organizzazione attivista, Sarah Norcross di 'Fertility Fairness', si è definita "sconcertata" dalla linea adottata.