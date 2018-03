Vaccini: farmacia Roma, +20% vendite per 'bypassare' file Asl

Roma, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Sono sempre di più le mamme di Roma che, stanche di dover rincorrere un appuntamento al centro vaccinale delle Asl o aspettare lunghe ore in fila per sottoporre i loro bambini all'immunizzazione obbligatoria per l'accesso alle scuole, acquistano i vaccini direttamente in farmacia. Con una ricetta del pediatra, che poi effettuerà l'iniezione al bimbo, è infatti possibile "ritirare qui da noi il prodotto, che in media, a seconda delle tipologia, costa 30-40 euro a dose. In queste ultime due settimane abbiamo registrato un aumento di almeno il 20% delle richieste in questo senso", spiega all'Adnkronos Salute Maria Ingria, titolare della Farmacia Igea.

"C'è abbastanza confusione e anche molta preoccupazione fra i genitori - dice la farmacista - perché moltissimi hanno la volontà di mettersi in regola con le vaccinazioni obbligatorie, ma i centri Asl sono pieni" e non danno appuntamenti se non per settembre, oppure forniscono la possibilità di presentarsi in alcuni orari per le prime dosi di immunizzazione, senza necessità di appuntamento. Ma le file sono lunghissime. Chi non ha tempo accetta di pagare di tasca propria i vaccini pur di risolvere il problema e li compra in farmacia, con la ricetta del pediatra, che poi effettuerà l'iniezione privatamente. "Noi abbiamo notato un discreto aumento delle vendite - conferma Ingria - e molti ci chiedono anche se non sia possibile effettuare il vaccino in farmacia, magari in uno spazio dedicato con un medico, che saremo molto felici di mettere a disposizione per venire incontro alle esigenze dei pazienti".

"Non si rilevano aumenti di vendite di vaccini nella farmacia di via di Torrevecchia", afferma il titolare Vittorio Contarina, che fa sapere di aver anche interpellato altri tre colleghi in altre zone di Roma, "i quali non rilevano ugualmente alcun aumento".