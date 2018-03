Trapianti: per donazione rene donne 6 volte più generose dei partner

Roma, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Di fronte alla necessità di un trapianto di rene del partner all'interno della coppia le donne sono molto più generose. Il 36% dona infatti il proprio organo al compagno contro il 6,5% dei maschi, quasi 6 volte di più, secondo i dati di Eurotransplant, ente che coordina i trapianti in 8 Paesi europei, (Austria, Belgio, Croazia, Germania, Ungheria, Olanda, Lussemburgo e Slovenia), riportati nel rapporto della Società internazionale di nefrologia.

Una differenza che era già stata messa in evidenza in uno studio del 2016, secondo il quale due terzi dei riceventi in caso di trapianto di rene da vivente erano uomini, così come due terzi dei donatori erano donne.