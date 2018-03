Salute: da vaccini a sport, urologi dettano decalogo per uomini

Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) - Maschi, basta disattenzione nei confronti della vostra salute e via a una serie di accortezze per mantenerla più a lungo possibile. È l’invito della prima campagna nazionale per la salute maschile, promossa dalla Società Italiana di Urologia in collaborazione e con il patrocinio del ministro della Salute, presentata oggi a Roma. Gli esperti dettano dunque le regole di base per la prevenzione delle principali malattie maschili.

Eccole: 1. Evita di fumare; se fumi, smetti: oltre al tumore del polmone e a quello delle vie respiratorie, il fumo è strettamente correlato al tumore della vescica che è il terzo tumore per frequenza nel maschio.

2. Se vedi sangue nelle urine rivolgiti a uno specialista: Le cause di ematuria vanno sempre indagate.

3. Controllati palpando i testicoli: il tumore del testicolo ha un’incidenza molto elevata tra i 15 e i 35 anni.

4. Vaccinati e fai vaccinare per il Papilloma virus: Il 50-80% dei soggetti sessualmente attivi si infetta nel corso della vita con un virus Hpv e fino al 50% si infetta con un tipo oncogeno.

5. Usa il preservativo contro le malattie sessualmente trasmesse.

6. Bevi adeguatamente, circa 1,5/2 litri d’acqua al giorno, per ridurre il rischio della formazione di calcoli urinari.

7. Mangia sano: una corretta dieta riduce il rischio di calcoli delle vie urinarie, prostatiti e sintomi del basso tratto urinario, deficit erettile.

8. Fai attività fisica: alcuni studi hanno dimostrato che persone obese hanno maggior rischio di formare calcoli renali, oltre a forme più aggressive di tumore prostatico.

9. Controlla pressione e glicemia: diabete e ipertensione sono fra le maggiori cause di insufficienza renale.

10. Ricorda che il deficit erettile non è una patologia, ma quasi sempre un campanello di allarme di altre patologie, più spesso cardiovascolari.