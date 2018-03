Vaccini: Ricciardi (Iss), riportati in sicurezza bimbi in soli 7 mesi

Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) - "Sono risultati che pensavamo di poter raggiungere in 2 anni, e li abbiamo raggiunti in 7 mesi. Siamo molto contenti perché in pochissimi mesi abbiamo riportato in sicurezza i bambini italiani, per lo meno per l'esavalente". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi, commentando i dati provvisori delle vaccinazioni in Italia a margine del forum "Un check-up per l'Italia" organizzato a Roma dalla Fondazione Biagio Agnes.

"Abbiamo recuperato, in media, la soglia del 95% per l'esavalente e abbiamo fatto un balzo enorme in avanti su morbillo, rosolia, parotite e varicella. Ieri - ha aggiunto Ricciardi - abbiamo ricevuto anche le congratulazioni della Commissione Europea, che ha osservato con soddisfazione come l'anno scorso in Italia c'erano 1000 casi di morbillo, mentre quest'anno ne abbiamo solo 100. Una riduzione veramente eclatante".