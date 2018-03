Sanità: 60 anni ministero, Zecca omaggia con moneta da 2 euro

Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) - L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in occasione dei 60 anni dell'istituzione, con la legge 296 del 13 marzo 1958, del ministero della Sanità, poi divenuto della Salute, ha coniato una moneta da 2 euro a corso legale su tutto il territorio comunitario. Sul dritto della moneta c'è la rappresentazione allegorica della salute con alcuni elementi simbolo dell'attività del ministero: ambiente, ricerca, alimentazione e medicina affiancati da un volto di donna che rappresenta la salute.

"Ho scelto il bozzetto con il volto femminile perché la donna è la vera caregiver della nostra società, è promotrice di salute tanto in ambito familiare quanto in quello sociale - ha affermato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - questa moneta ricorderà a tutti l’importanza di questo avvenimento, l’istituzione del ministero, che ha segnato in positivo la vita dei cittadini italiani e la storia del nostro Paese”.

Nel campo di sinistra, la moneta reca il monogramma 'RI', acronimo della Repubblica Italiana; in alto, 'R', identificativo della Zecca di Roma; alla base della figura femminile si trova la sigla dell'incisore Silvia Petrassi; nel giro della moneta sono incise la scritta 'Ministero della salute', le date '1958-2018' e le dodici stelle dell'Unione europea.