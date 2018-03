Salute: Aio, domani dentisti in piazza per 'lezioni' di prevenzione

Roma, 19 mar. (AdnKronos Salute) - Dentisti in piazza domani per la sesta edizione della Giornata mondiale per la promozione della salute orale (World Oral Health Day) che si celebra in tutto il mondo il 20 marzo. Da Pordenone a Palermo, nelle piazze e nei centri commerciali delle principali città italiane, ma anche nelle università, nelle scuole e nelle Asl, i dentisti dell’Associazione italiana odontoiatri (Aio) incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sulla prevenzione e sulle tecniche di igiene orale.

A Roma gli odontoiatri si recheranno nelle scuole e nei giorni successivi offriranno visite gratuite in studio. In varie città della Sicilia e della Sardegna – Palermo, Messina, Catania e Sassari – le sedi Aio saranno in piazza, in collaborazione con Associazione italiana studenti di odontoiatria, mentre in Puglia, in collaborazione con le università, le sedi faranno attività nelle Asl analogamente a quanto avverrà a Napoli. Iniziative sul territorio sono previste durante l'intera settimana.

Vista la vicinanza temporale con la Giornata mondiale del sonno, appena trascorsa (il 16 marzo), le manifestazioni del 'World Ora Health Day' saranno anche occasione per parlare di ricerca e di patologie legate alle apnee notturne. "Una corretta prevenzione orale aiuta a mantenere la propria patente di guida", spiega Marzia Segù presidente della Società Italiana medicina del sonno odontoiatrica Simso, ricordando come "da tempo il documento viene sospeso a chi soffre di apnee notturne. L’odontoiatria - sottolinea - è in grado di riconoscere le forme anatomiche del cavo orale e le mal occlusioni dei denti che possono indurre più facilmente al russamento, e le individua potenzialmente prima che il paziente esprima la patologia. Quindi può indirizzare in tempo utile verso stili di vita corretti, una prevenzione, forme di cura".

"Anche quest’anno sotto i gazebo sarà possibile ricevere consigli sul corretto spazzolamento e su come tenere il più a lungo sana la bocca, e - spiega Fausto Fiorile, Presidente Aio - tra le strade indicate c’è quella di non perdere mai contatto con il dentista". Una corretta prevenzione, un accesso annuale per la pulizia dei denti, visite ravvicinate (il giusto), interventi tempestivi sulla carie e una dieta giusta allontanano nel tempo o addirittura evitano, un domani, la necessità della dentiera o dell’impianto".