Ricerca: da Torino e Rimini i 'neo Archimede' che sfideranno giovani in Ue

Roma, 26 mar. (AdnKronos Salute) - Arrivano da Torino e Rimini i 'neo Archimede' del 2018. Tre studenti di Torino e altrettanti di Rimini sono stati selezionati come migliori per rappresentare l’Italia alla finale europea degli inventori. Giovanissimi 'cervelli' che hanno partorito invenzioni utili e curiose, da sensori per la schiena in grado di sostituire il busto al 'simulatore dell'evoluzione', premiate a Milano alla Selezione italiana del concorso 'I giovani e le scienze' della Commissione europea, presso la Fast- Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche.

"Sono ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni provenienti da tutta Italia", dice Alberto Pieri, segretario generale della Fast, che organizza ogni anno per la direzione generale Ricerca della Commissione europea la selezione italiana. "Spesso partono da problemi concreti della vita quotidiana, realizzano prototipi utili al prossimo e vengono premiati per le loro invenzioni e studi di qualità con borse di studio e viaggi, oltre a partecipare i migliori alla selezione europea che si svolgerà a Dublino dal 14 al 19 settembre 2018 e a vincere 7 mila euro". In particolare, Federico Malnati, Matteo Palmieri e Alessandro Sosso del liceo Ferraris di Torino hanno ideato '(R)Evolution Simulator', un programma Python che simula i processi naturali di evoluzione di una specie in un ambiente con caratteristiche stabilite.

Mentre Nicolò Vallana, Luca Fermi ed Edoardo Puce dell'Itts Da Vinci - O. Belluzzi di Rimini hanno pensato al Techno-B Brace per regolare la postura, evitando sistemi rigidi come un tradizionale busto ortopedico. La regolazione prevede l’utilizzo di elettrostimolazioni mirate a eccitare il muscolo, causandone la contrazione. Un'idea nata proprio per consentire a un compagno di scuola di vivere meglio.

Tra le invenzioni 2018 ci sono, inoltre, una innovativa applicazione per gli ipovedenti, una app per ridurre lo spreco alimentare; un sistema di alimentatore mobile ecosostenibile per creare aule di informatica più sicure e attrezzate; uno studio su uno stent pericardico auto-espandibile che riduce i problemi post-operatori. Ma anche un sistema per monitorare la salute delle piante, un metodo per segnalare online chi parcheggia in modo inappropriato nelle aree per disabili, un nuovo sistema per ridurre l’impatto del pesticida glicosolfato, un programma open-source di grafica 3D, che permette di costruire ed eseguire flow chart innovative. Dai giovani inventori anche un nuovo modello sperimentale per monitorare nel tempo lo stato di conservazione dell’olio di oliva e un gessetto che purifica le acque.

"La scienza e la ricerca sono fondamentali per il futuro dell'Europa - dice Massimo Gaudina, capo rappresentanza a Milano, Commissione europea - Investire sui giovani talenti non è un lusso, ma un bisogno essenziale per assicurare il progresso e la crescita economica delle nostre società. Per questo motivo la Commissione europea continua a investire in programmi di ricerca, come Horizon 2020, per valorizzare le eccellenze e preparare il nostro futuro e la direzione generale Ricerca realizza ogni anno il concorso europeo 'I giovani e le scienze'".

Nei suoi 30 anni di edizioni, ha raggiunto in totale ben 2.401 progetti presentati da 5.412 ragazze e ragazzi italiani partecipanti con ben 867 lavori selezionati per le finali, realizzati da 1827 studenti. "Per l'edizione 2018 sono arrivati contributi proposti da studenti di molte Regioni italiane", spiega il presidente della Fast Roberto Cusolito. "Le Regioni rimaste in gara per la selezione italiana sono state 10, capofila il Piemonte con 10 proposte; seguono Emilia Romagna e Lombardia con 3 progetto; il Friuli V.G., le Marche e la Sardegna partecipano con 2 lavori; è stato selezionato per qualità anche un progetto a testa per Trentino Alto Adige, Toscana, Puglia e Campania".