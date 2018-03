Il primario di Rianimazione: «A Catania già tre morti di morbillo in pochi mesi»

"Si tratta della terza persona morta a causa di complicanze da morbillo tra la fine del 2017 e il 2018 a Catania". Lo ha detto il primario di anestesia e rianimazione dell’Ospedale Garibaldi di Catania, Sergio Pintaudi commentando la notizia della morte di Maria Concetta Messina, 25 anni.

"La donna è morta a causa di una polmonite da morbillo - ha continuato il primario. Ogni anno nel mondo muoiono nel mondo tre persone su mille malati di questa malattia. Il 90% delle morti avviene in persone non vaccinate. Negli ultimi anni si sono registrati più casi di morbillo, perché i genitori non vaccinano i bambini. I piccoli si ammalano e contagiano gli adulti che sono soggetti a complicanze anche mortali".

"Alla signora Messina è stato riconosciuto il morbillo grazie all’analisi degli anticorpi - ha continuato Pintaudi - Il 26 marzo la donna, che era ricoverata al pronto soccorso, aveva avuto delle serie complicanze respiratorie. I medici l’hanno trasferita nel reparto di rianimazione, dove è morta".