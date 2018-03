Droga: ecco la mappa che traccia i decessi per overdose in Italia

Roma, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Una mappa in tempo reale dei decessi per overdose in Italia. E' quello che può fare 'GeOverdose.it', un sistema informatico geografico (Gis), interfacciato a un sito internet, in grado di visualizzare su una cartina dello stivale le morti per overdose e gli altri eventi acuti mortali (o a rischio decesso) correlati all'assunzione di droghe, utilizzando le coordinate geografiche normalmente utilizzate dai sistemi satellitari di geolocalizzazione. Lo strumento è online sul sito della Società italiana tossicodipendenze (Sitd). Come evidenzia la mappa: da gennaio 2018 a oggi sono già stati conteggiati 48 decessi (41 uomini e 7 donne), 77% per eroina, l'età media è di 36,6 anni, gli italiani sono 43 e le morti sono avvenuti nell'83% dei casi al chiuso.

"La scelta della realizzazione di un sito web risponde alla volontà precisa di mettere questa risorsa a disposizione di tutti gli utenti della rete: operatori del settore e dei servizi di emergenza, giornalisti, epidemiologi, amministratori, funzionari, forze dell’ordine e anche comuni cittadini interessati", sottolineano i curatori. Questo progetto è collegato a 'NeverDose', una 'app' sperimentale pensata con l'obbiettivo di offrire una protezione rispetto al maggior fattore di rischio per overdose letale, ovvero assumere droghe pesanti da soli.

"In base al monitoraggio effettuato finora, la stragrande maggioranza delle persone decedute per droghe - riporta la Sitd - era da solo al momento del consumo: 'NeverDose' offre un'opportunità di sopravvivenza in più in questa situazione. 'Geoverdose.it' e 'NeverDose' sono un tentativo concreto di utilizzare le nuove tecnologie e la rete internet al servizio della prevenzione e della riduzione del danno da uso di droghe".