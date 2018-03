Pediatria: cadute da hoverboard, in Usa 25mila bambini al pronto soccorso

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) - Traumi e ferite per la caduta dall'hoverboard, lo skateboard elettrico che spopola tra i giovanissimi. Sono 25 mila i bambini finiti al pronto soccorso tra il 2015 e il 2016 negli Usa, secondo uno studio del Weill Cornell Medical Center di New York, pubblicato sula rivista 'Paediatrics'. L'infortunio più comune sono le fratture (40%), le contusioni e le distorsioni. "I bambini hanno riportato in gran parte lesioni a polsi, avambraccio o alla testa. È essenziale quindi che indossino un casco appropriato e ben aderente, oltre a protezioni per il polso in grado di ridurre i rischi", spiegano i ricercatori.