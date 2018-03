Sanità: firmata convenzione specialistica ambulatoriale

Roma, 29 mar. (AdnKronos Salute) - Firmato il nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi). La sigla della Convenzione è avvenuta oggi tra la Sisac e le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale. L'accordo - si legge in una nota della Sisac - in ottemperanza al mandato conferito dal Comitato di settore per il comparto Regioni-Sanità che, unitamente alla Commissione Salute, ha mantenuto alta l'attenzione al buon esito delle trattative in tutte le fasi negoziali, ha provveduto a definire alcune priorità che richiedevano una soluzione negoziale particolarmente tempestiva in attesa di completare l'intero Acn del triennio 2016-2018.

Tali priorità - spiega ancora la Sisac - attengono in particolare alla necessità di integrare i riferimenti agli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale (Piano nazionale della cronicità, Piano nazionale prevenzione vaccinale, accesso improprio al pronto soccorso, governo delle liste d'attesa ed appropriatezza), ad affrontare la problematica del ricambio generazionale e alla revisione e all'aggiornamento degli elenchi delle specializzazioni valide per l'accesso agli incarichi.