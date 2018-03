Medicina: il 2 aprile Giornata mondiale dell'autismo, monumenti in blu

Roma, 30 mar. (AdnKronos Salute) - Si celebra il 2 aprile la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per l'occasione, nella notte fra domenica 1 aprile e lunedì 2 anche in Italia i monumenti più simbolici si illumineranno di blu, il colore scelto per sensibilizzare sul disturbo e sulle sindromi correlati.

Fra le Istituzioni che aderiranno all'iniziativa ci sono la Presidenza della Repubblica, che 'accenderà' la Fontana dei Dioscuri situata al centro della Piazza del Quirinale, e la Camera dei deputati che vestirà di blu la sua facciata.