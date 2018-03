Salute: focus su microbiota ed encefalopatia epatica su Doctor's Life

Roma, 30 mar. (AdnKronos Salute) - Microscopici alleati della salute. L'enorme numero di specie microbiche che abitano il nostro intestino gioca un ruolo cruciale non solo nella digestione, ma anche in tutte le funzioni dell'organismo e nella difesa immunitaria. Proprio alle ultime scoperte sul microbiota è dedicata la nuova puntata di 'Storie di medici tra ricerca e scienza': 'Antonio Gasbarrini e la 'Microbiota Revolution" (in 3 parti), in onda su Doctor's Life, il canale tv dedicato h24 alla formazione e informazione di questi professionisti della salute, edito da AdnKronos Salute sul canale 440 della piattaforma Sky.

Gasbarrini, associato di Medicina interna all'Università Cattolica di Roma, è docente di Terapia medica alla Facoltà di Medicina e chirurgia e insegna nelle scuole di specializzazione di Medicina interna, Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva ed Allergologia e immunologia clinica. E' autore di oltre 800 pubblicazioni, ed è tra i docenti del corso Ecm 'Innovazione nella gestione della cirrosi', in palinsesto sempre su Doctor's Life.