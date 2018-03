Tumori: caffè può causare cancro, giudice Usa vuole avvertenze

Roma, 30 mar. (AdnKronos Salute/Dpa) - Brutte notizie per gli amanti del caffè. Un giudice dello Stato della California ha deciso che i produttori dovranno informare i clienti, con etichette 'ad hoc' come per le sigarette, che la bevanda può causare il cancro. Il motivo sarebbe che il caffè contiene un composto chimico ritenuto tossico, l’acrilammide. La sostanza si produce nella fase di preparazione ma è presente anche nella bevanda finale, seppur in lievissime quantità.

Alla base della sentenza americana, destinata a far discutere, c'è una causa intentata dall'associazione no-profit Council for Education and Research on Toxics contro le catene americane che vendono caffè. Secondo l'associazione, i coffee-bar, tra cui anche Starbucks, dovrebbero avvertire i loro dipendenti e i clienti che nel locali si usano prodotti (tra cui anche il caffè) contenenti sostanze dannose, come previsto da una legge statale nota come 'Proposition 65'.

Il giudice Elihu Berle, che ha emesso la sentenza, ha rilevato innanzitutto che produttori e distributori non sono riusciti a dimostrare che il caffè non è dannoso per la salute umana. La risposta dei produttori non si è fatta attendere. L'Us National Coffee Association (Nca) ha replicato che questo tipo di avvertenza non "migliorerebbe la salute pubblica. Il caffè, è stato dimostrato più e più volte, è una bevanda salutare", ha affermato William Murray, presidente della Nca.

L'acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente in alcuni alimenti durante la cottura ad alte temperature come frittura, cottura al forno e alla griglia. L’acrilammide - riporta l'Efsa, l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare - si trova in alimenti come patatine, patate fritte a bastoncino, pane, biscotti e caffè.

Il 4 giugno 2015 l’Esa ha pubblicato la sua prima valutazione completa dei rischi da acrilammide negli alimenti. Gli esperti del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare (Contam) hanno ribadito le loro precedenti valutazioni in base alle quali "l’acrilammide presente negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori per tutte le fasce d’età". Ne 2016 l'agenzia dell'Oms per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer, Iarc) ha stabilito che "non ci sono prove sufficienti per stabilire che il caffè ha un effetto cancerogeno" dopo aver riesaminato oltre mille studi scientifici.