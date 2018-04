Veterinaria: identificato nuovo coronavirus, ha ucciso 25.000 maiali in Cina

Roma, 5 apr. (AdnKronos Salute) - Identificato un nuovo coronavirus che ha ucciso quasi 25.000 maialini fra il 2016 e il 2017 in Cina e che sembra abbia avuto origine dai pipistrelli. Gli stessi animali in cui un virus simile aveva provocato una sindrome respiratoria grave (e per questo fu chiamato Sars-CoV) nel 2002. Il nuovo virus è stato denominato coronavirus Sads-CoV. Il nuovo virus - riporta 'Nature' - non sembra però essere in grado di contagiare le persone, a differenza di quello della Sars-CoV, che ha infettato più di 8.000 persone e ne ha uccisi 774.

La scoperta è il risultato di una collaborazione tra gli scienziati di EcoHealth Alliance, Duke-Nus Medical School, Wuhan Institute of Virology e altre organizzazioni, ed è stato finanziato dall'Istituto di malattie infettive americano. I ricercatori evidenziano che si tratta di un tassello fondamentale per ridurre le minacce di salute globale.