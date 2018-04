Influenza: ultimi 'strascichi', 105 mila casi nell'ultima settimana

Roma, 5 apr. (AdnKronos Salute) - Ultimi 'strascichi' dell'influenza stagionale. Nell'ultima settimana (26 marzo-1 aprile) sono stati 105 mila gli italiani contagiati secondo l'ultimo bollettino della rete Influnet. In totale, dall'inizio della sorveglianza sono stati circa 8.440.000 i casi, mentre dalla scorsa settimana è terminato il periodo epidemico delle sindromi influenzali e l'attività dei virus influenzali è tornata ai livelli di base.

In particolare, il bollettino indica che l'incidenza è stata pari a 1,7 casi per mille assistiti. Nei bambini al di sotto dei 5 anni pari a 4,2 casi per mille assistiti, e nella fascia di età tra 5 e 14 anni a 1,4. Nei giovani adulti l'incidenza è pari a 1,7 casi per mille assistiti e a 1,4 negli anziani. Il livello di incidenza è sceso sotto la soglia basale in quasi tutte le Regioni italiane.