Trapianti: 3.950 interventi nel 2017, +16% donatori

Roma, 5 apr. (AdnKronos Salute) - Buone notizie per i trapianti e le donazioni d'organo in Italia. Secondo il report 2017 del Sistema informativo pubblicato oggi dal ministero della Salute, i trapianti (da cadavere e da vivente) sono stati 3.950 nel 2017. Nel 2016 si erano fermati a 3.698. I centri di Padova, Torino e Milano sono i primi tre in Italia. I donatori nel 2017 sono aumentati del +16,1%: da 1.480 nel 2016 a 1.718 lo scorso anno.

Ancora molti i pazienti in lista d'attesa, 8.807 a gennaio 2018: il 73% aspetta un rene, l'11,5% un fegato, l'8,5 un cuore, il 4% un polmone e il 3% un pancreas. Scendono del 5% i pazienti in lista per il rene. Lieve aumento per gli altri organi.

Le attività complessive di donazione (da cadavere e da vivente) sono state 1.763 nel 2017, mentre nel 2016 si erano fermate a 1.596. Per generosità, a livello regionale, prima è la Lombardia con 287 donatori nel 2017 rispetto ai 252 del 2016. Seguono la Toscana, 229 donatori nel 2017 (199 nel 2016), e il Veneto, con 196 lo scorso anno rispetto ai 146 nel 2016.