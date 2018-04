Sanità: bimba con otite morta a Brescia, Lorenzin invia task force

Milano, 6 apr. (AdnKronos Salute) - "A seguito di quanto riportato dagli organi di informazione in merito al decesso di una bambina di 4 anni, inizialmente visitata all'ospedale di Manerbio e successivamente presa in carico presso gli Spedali Civili di Brescia, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha disposto l'invio della task force presso le strutture coinvolte per accertare quanto accaduto" alla piccola che sembrerebbe deceduta in seguito a un'otite degenerata. Lo annuncia il dicastero in una nota.

"Della task force - si legge - fanno parte, tra gli altri, esperti dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), carabinieri del Nas e ispettori del ministero della Salute".