Salute: torna on line sito anti-fake news 'Butac'

Roma, 10 apr. (AdnKronos Salute) - Torna on line il sito 'BufaleUnTantoAlChilo' o Butac.it, blog-denuncia contro le fake news che era stato oscurato come forma di sequestro preventivo disposto dalla Procura di Bologna, a seguito di una querela per diffamazione.

"La solidarietà per questo spiacevole episodio è arrivata davvero da ogni parte - si leggeva qualche giorno fa sul profilo Facebook del blog - da personalità più o meno conosciute, ma noi sappiamo che senza ognuno di voi lettori non saremmo arrivati da nessuna parte e quindi ringraziamo tutti allo stesso modo".