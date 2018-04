Sanità: tangenti in Lombardia, 6 arresti a Milano

Milano, 10 apr. (AdnKronos Salute) - Arrestati a Milano quattro medici, un direttore sanitario e un imprenditore. I camici bianchi sono due primari dell'Istituto ortopedico Gaetano Pini e due primari dell'Istituto ortopedico Galeazzi, che sono stati messi agli arresti domiciliari così come il direttore sanitario del Pini. L'imprenditore invece è finito in carcere. Per tutti le accuse sono di corruzione e rientrano nelle indagini su un giro di tangenti nella sanità lombarda, coordinate dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Maria Letizia Mannella. Le ordinanze sono state eseguite dal nucleo tributario della Guardia di Finanza.

Le ordinanze sono state firmate dal gip Maria Teresa De Pascale. Il nuovo filone d'inchiesta riguarderebbe la fornitura di protesi ortopediche ai due ospedali, indagine sviluppatasi attorno a quella che ha portato in precedenza all'arresto di un altro primario del Pini, Norberto Confalonieri.

Questi i nomi degli arrestati: per l'Asst Pini-Cto il direttore sanitario, Paola Navone, e i primari Giorgio Maria Calori (Unità operativa di Chirurgia ortopedica riparativa) e Carmine Cucciniello (Ortopedia correttiva); per il Galeazzi i primari Lorenzo Drago (Laboratorio analisi) e Carlo Luca Romanò (Chirurgia ricostruttiva). L'imprenditore, titolare di una società con sede a Monza e specializzata nel settore sanitario, è Tommaso Brenicci.