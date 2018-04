Salute: allerta su melatonina anti-insonnia, occhio a effetti collaterali

Roma, 11 apr. (AdnKronos Salute) - E' nota per la sua funzione 'regolatrice' del ciclo sonno-veglia e come rimedio naturale contro l'insonnia. La melatonina, 'ormone anti jet-lag', è ora sul banco degli imputati per i suoi effetti collaterali. L'allerta arriva dalla Francia, dove l'Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria (Anses) ha raccomandato alle donne incinte, agli adolescenti e ad altre categorie di persone di evitare tutti gli integratori alimentari a base di questa sostanza.

L'agenzia francese ha infatti registrato 90 casi di effetti indesiderati conseguenti all'assunzione di melatonina: da cefalee, vertigini, sonnolenza, incubi e irritabilità, tremori ed emicranie, fino a disturbi gastroenterici quali nausea, vomito e dolori addominali.

In Francia, in questi ultimi mesi sono arrivati sul mercato nuovi integratori contenenti melatonina, e il mercato di questi prodotti nel Paese conta circa un milione e mezzo di confezioni vendute ogni anno. Alla luce di questo successo, l'Anses ha quindi raccomandato ad alcune categorie di persone di evitare la melatonina senza aver consultato prima il proprio medico. Si tratta di donne in gravidanza, bambini o adolescenti, persone colpite da malattie infiammatorie o autoimmuni, pazienti con epilessia o asma, persone con disturbi dell'umore, del comportamento o della personalità e chi sta seguendo un qualche trattamento farmacologico.