Bellezza: corsa all''aiutino' antiaging, +32% richieste in 2 anni

Milano, 12 apr. (AdnKronos Salute) - Corsa ai trattamenti antiaging nell'Italia che invecchia. "Negli ultimi 2 anni stiamo assistendo a un significativo aumento, di circa il 32%," delle richieste per contrastare gli effetti del tempo sulla pelle. Lo riferisce in base ai dati dell'Istituto dermoclinico Vita Cutis di Milano Antonino Di Pietro, presidente fondatore dell'Isplad (International-Italian Society of Plastic-Aesthetic and Oncologic Dermatology), in occasione del 5° Congresso nazionale della società scientifica, al via oggi nel capoluogo lombardo. Una 3 giorni dedicata all'aggiornamento scientifico sull'invecchiamento della pelle e sugli inestetismi cutanei, che fino a sabato 14 aprile riunirà dermatologi, chirurghi plastici e medici estetici.

Presidente del summit Di Pietro, direttore dell'Istituto Vita Cutis, che introduce i temi principali al centro del simposio: le terapie antiaging con l'impiego di laser, filler e botulino, la terapia fotobionica e fotodinamica, l'ossigenoterapia iperbarica, la rimozione dei tatuaggi, la cosmetologia, la nutraceutica e la tricologia. "Attualmente - sottolinea l'esperto - disponiamo di nuovi trattamenti che agiscono sulla rigenerazione dei tessuti, rinforzando le cellule che riparano più efficacemente i danni causati dal passare degli anni. Sempre di più la ricerca sta puntando sull'utilizzo della potenzialità della luce per raggiungere questi risultati".

Tra gli obiettivi di Isplad, oltre a promuovere la ricerca scientifica nell'ambito dell'invecchiamento e agli inestetismi cutanei - sottolinea una nota - c'è anche la volontà di "istituire una sorta di Osservatorio dermoplastico per raccogliere e documentare eventuali effetti collaterali dei trattamenti estetici, al fine di tutelare e orientare i pazienti".