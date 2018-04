Sanità: nuova guida Oms-Unicef su allattamento in strutture sanitarie

Roma, 12 apr. (AdnKronos Salute) - Una nuova guida in 10 passi per aumentare il sostegno all’allattamento nelle strutture sanitarie che forniscono servizi per la maternità e i neonati. A lanciarla sono l'Oms e l'Unicef che ricordano come allattare tutti i bambini per i primi due anni significa salvare le vite di oltre 820.000 bambini sotto i 5 anni ogni anno. La guida "I 10 passi verso un allattamento efficace" è alla base dell’iniziativa degli ospedali "Amici dei bambini", che entrambe le organizzazioni Onu hanno lanciato nel 1991. La guida pratica incoraggia le neo-mamme ad allattare e informa gli operatori sanitari su come supportare al meglio l’allattamento.

L'allattamento è vitale per la salute dei bambini durante tutta la vita, e riduce i costi per le strutture sanitarie, le famiglie e i governi. E il latte materno nella prima ora dalla nascita protegge i neonati da infezioni e salva vite. E ancora, ricordano Oms e Unicef, i bambini sono esposti a un rischio maggiore di morte a causa di diarrea e altre infezioni quando vengono allattati solo parzialmente o per nulla. L’allattamento inoltre migliora il Qi, le capacità e la frequenza scolastiche ed è associato a uno maggiore reddito nel corso della vita adulta. Riduce inoltre il rischio di cancro al seno per la madre.

"L’allattamento salva vite. I suoi benefici aiutano a tenere i bambini in salute nei primi giorni e persistono anche in età adulta", ha dichiarato il Direttore generale dell’Unicef Henrietta H. Fore. "Ma l’allattamento richiede supporto, incoraggiamento e orientamento. Con questi passi base, eseguiti correttamente - ha spiegato - possiamo migliorare significativamente i tassi di allattamento nel mondo e dare ai bambini il migliore inizio possibile per la loro vita".

"In molti ospedali e comunità nel mondo - ha spiegato il Direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus - l’evenienza che un bambino possa essere allattato o meno può fare la differenza fra la vita e la morte, e se un bambino arriverà a raggiungere il suo pieno potenziale. Gli ospedali non esistono soltanto per curare i malati, ma anche per promuovere la vita e assicurare che le persone possano vivere e prosperare, sfruttando a pieno il loro potenziale", ha dichiarato Tedros. "Nel percorso di ogni paese per raggiungere la copertura sanitaria universale, non c’è modo migliore o più importante di iniziare che assicurare che i 10 passi verso un allattamento efficace siano uno standard di cura per le madri e i loro figli".

La nuova guida descrive passi pratici che ogni paese dovrebbe adottare per proteggere, promuovere e supportare l’allattamento nelle strutture che forniscono servizi per la maternità e i neonati. Fornisce un piano d’azione immediato per il sistema sanitario per aiutare le madri a iniziare ad allattare nella prima ora e ad allattare esclusivamente per sei mesi. E spiega come gli ospedali dovrebbero avere adottato politiche per l’allattamento, delineato le competenze dello staff e l’assistenza durante il percorso nascita, compreso il supporto all’allattamento per le madri.

La guida raccomanda poi il 'rooming-in', in cui il neonato, subito dopo il parto, viene tenuto nella stessa stanza della madre, un’alimentazione responsiva, il supporto alle madri e ai bambini quando sono dimessi dall’ospedale, un uso limitato dei sostituti del latte materno e la formazione dei genitori sull’utilizzo di biberon e ciucci.