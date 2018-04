Vaccini: il report, mercato mondiale a 77,5 mld dollari entro 2024

Roma, 16 apr. (AdnKronos Salute) - Il mercato globale dei vaccini supererà quota 77,5 miliardi di dollari entro il 2024, aumentando a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 10,3% a partire dal 2013. Sono le stime contenute in un nuovo report di Grand View Research, che spiega come la domanda di vaccini aumenterà grazie agli sviluppi delle infrastrutture sanitarie, all'arrivo di nuovi prodotti innovativi e all'aumento della consapevolezza dei benefici dell'immunizzazione in tutto il mondo. Tra i principali attori del mercato figurano AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis, Johnson and Johnson e Pfizer.

Le principali nuove applicazioni dei vaccini includeranno le allergie, l'autismo, il cancro e altre malattie infettive finora non 'intercettabili' dall'immunizzazione. Si prevede, ad esempio, che il segmento vaccini contro il cancro si espanda a un Cagr superiore all'11,8% durante il periodo di previsione, a causa della forte domanda di prodotti contro varie forme di tumore e dell'aumento della prevalenza della malattia stessa.

Si stima comunque che l'area delle malattie infettive mantenga una quota di mercato elevata: l'incidenza crescente di varicella, morbillo, tifo, epatite, colera stimolerà la crescita del segmento nei prossimi anni. Inoltre, ampi programmi di ricerca e sviluppo che promettono un'espansione riguardano patologie come l'epatite C, l'ebola, l'Aids e la malattia di Chagas. Quanto alle zone di maggior crescita, il mercato del Nord America genererà oltre 27 miliardi di dollari di fatturato entro il 2024, ma anche l'area Asia/Pacifico aumenterà del 10,7% l'anno grazie al forte tasso di crescita economica di paesi come Giappone, India e Cina.