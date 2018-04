Alimenti: Fda (Usa), pericolosi prodotti con caffeina pura o concentrata

Roma, 17 apr. (AdnKronos Salute) - Proteggere i consumatori dai pericoli dei prodotti a base di caffeina pura o altamente concentrata. E' l'obiettiva della Food and Drug Administration americana, che ha diffuso nuove linee guida ad hoc, stabilendo che "questi prodotti rappresentano un significativo rischio per la salute pubblica", proprio per il pericolo di utilizzarli "erroneamente a dosi eccessive". Tanto che gli integratori alimentari contenenti caffeina pura o altamente concentrata in forma liquida o in polvere "saranno fin d'ora considerati illegali se venduti in grandi quantità direttamente ai consumatori. Data la notevole preoccupazione per la salute pubblica, questa indicazione è immediatamente in vigore", fa sapere la Fda, che si dice pronta a intraprendere azioni immediate per iniziare a rimuovere i prodotti illegali dal mercato.

L'uso di caffeina pura o ad elevate concentrazioni, sottolinea la Fda, è stato legato a due decessi di persone per il resto sane. "Nonostante siano state prese diverse azioni contro questi prodotti nel passato, abbiamo osservato un continuo trend di questi prodotti contenenti caffeina concentrata o pura venduti direttamente ai consumatori come integratori alimentari e venduti in gran quantità, con dosi migliaia di volte più alte di quelle raccomandate", sottolinea il commissario della Fda Scott Gottlieb. A preoccupare è l'usoche se ne fa anche fra i giovanissimi. "Vogliamo che sia chiaro per l'industria che questi prodotti a base di caffeina altamente concentrata venduti in gran quantità sono illegali in base alla legge attuale".

Ma di che dosi parliamo? Mezza tazza di caffeina liquida concentrata può contenere sino a 2.000 mg di caffeina, e un solo cucchiaino di polvere di caffeina pura ne contiene sino a 3.200 mg. L'equivalente di 28 tazze di caffè, una dose "potenzialmente tossica", sottolinea la Fda.