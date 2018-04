Farmaci: Arabia Saudita, chi vende antibiotici senza ricetta rischia carcere

Riad, 18 apr. (AdnKronos Salute/Xinhua) - Carcere per chi vende antibiotici senza ricetta. L'Arabia Saudita vara il giro di vite nel settore delle farmacie. Chi non rispetta le norme rischia 6 mesi di prigione e una sanzione pecuniaria di oltre 2.600 dollari. Il provvedimento rientra nelle misure adottate dal Governo per migliorare l'efficienza del settore sanitario, specialmente dopo i decessi legati alla diffusione del coronavirus.