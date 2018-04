Salute: Ricciardi, a Napoli si vive 7 anni in meno che a Stoccolma

Roma, 19 apr. (AdnKronos Salute) - "Nell'area metropolitana di Napoli non solo si vive 4 anni in meno rispetto al Nord, ma quasi 7 anni in meno rispetto all'area più avanzata d'Europa, la Svezia. E' come vivere in due emisferi differenti. E si pensi che se una donna, al Sud, vive in media 84 anni, gli ultimi 16 anni li trascorre in sofferenza, mentre in Svezia questo numero è solo di 5 anni. Quindi è vero, gli svedesi vivono in media un anno in meno rispetto agli italiani, ma in condizioni migliori". A tracciare il quadro Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità e direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che oggi a Roma ha presentato il nuovo Rapporto Osservasalute all'università Cattolica.

"Quello fra Nord e Sud Italia - evidenzia Ricciardi a margine della presentazione - non è ormai un disavanzo economico perché tutte le Regioni hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Si tratta di una differenza organizzativa e di salute che ormai si sta facendo del tutto incostituzionale e sulla quale occorre intervenire con una nuova alleanza fra Stato e Regioni".