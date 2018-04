Eutanasia: caso Alfie, Corte Edu respinge ricorso genitori

Roma, 23 apr. (AdnKronos Salute) - I giudici della Corte europea per i diritti dell'uomo hanno rifiutato di intervenire nel caso del piccolo Alfie Evans, 23 mesi e gravemente malato, vivo solo grazie a un respiratore. A riportarlo il 'Daily Mail' on line.

La battaglia dei genitori per continuare a tenerlo in vita giunge dunque al termine: i medici dell'ospedale Alder Hey's di Liverpool, dove è ricoverato il bimbo, erano stati autorizzati a staccare le macchine, una decisione contro la quale Tom Evans e Kate James, il papà e la mamma di Alfie, si erano appellati a diverse autorità giudiziarie senza successo. Dopo il no della Suprema Corte britannica, la coppia non si è arresa e si è rivolta alla Corte di Straburgo, che però non ha accolto la richiesta di intervenire. (segue)