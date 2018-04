Eutanasia: Enoc, pronti a volare a Liverpool da Alfie con aereo Difesa

Roma, 24 apr. (AdnKronos Salute) - "Ho parlato poco fa con Thomas, il padre di Alfie. In questo momento Alfie ha la mascherina per l'ossigeno però c'è bisogno di trasportarlo. Poco fa ho parlato con l'ambasciatore Trombetta, a cui ho detto che l'équipe del Bambino Gesù è allertata e pronta a partire in pochi minuti. Il ministro Pinotti si sta attivando per dare l'aereo. La situazione va risolta in pochi minuti". Lo ha sottolineato la presidente dell'ospedale pediatrico della Santa Sede, Bambino Gesù di Roma, Mariella Enoc, intervenendo al programma di Alessandro Milan 'I funamboli' su Radio 24.