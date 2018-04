Sanità: morbillo spaventa Hong Kong dopo Taiwan e Giappone

Roma, 27 apr. (AdnKronos Salute) - Lo spettro di un'epidemia di morbillo, già in corso in Giappone e a Taiwan, spaventa Hong Kong. Un uomo è stato ricoverato in una struttura della metropoli con la diagnosi della malattia altamente virale, portando a disporre la sorveglianza sanitaria per altre 20 persone. Il 46enne aveva viaggiato da solo in Thailandia e al suo ritorno ha lamentato vomito, febbre e dolori muscolari. Attualmente è ricoverato al Queen Mary Hospital di Pok Fu Lam.

Ora - riporta il 'South China Morning Post' - la preoccupazione delle autorità locali è rintracciare le persone che sono venute in contatto con l'uomo nel periodo di incubazione del morbillo. Fino a mercoledì erano 70 i casi di morbillo confermati nell'isola di Okinawa in Giappone. A Taiwan sono invece 23 i casi, di cui 7 importanti da viaggiatori.